  • 21 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.738
    EURO 5.509
  • BIST 95057.23
    ALTIN 193.093
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiliz sunucu John Oliver'e Çin'de sansür uygulanıyor

İngiliz sunucu John Oliver'e Çin'de sansür uygulanıyor

Programında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i eleştiren İngiliz sunucu John Oliver, Çin sosyal medyasında sansürlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngiliz sunucu John Olivere Çinde sansür uygulanıyor

BBC'nin haberine göre, Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da "John Oliver" ismiyle yapılan aramaya sonuç verilmiyor.

Weibo'da ünlü sunucunun ismi arandığında ekranda "ilgili kanun ve düzenlemeleri" ihlal ettiği bilgisini veren hata mesajı çıkıyor.

Çin ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu

Haberde, Weibo'da John Oliver'in programı "Last Week Tonight" için yapılan aramanın da sonuç vermediği belirtildi.

Oliver, son programında, Çin'in ekonomisi, ülkedeki siyaset ve insan haklarına ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

İngiliz sunucu, Çin Devlet Başkanı Şi'nin ömrü boyunca iktidarda kalmasını sağlayacak dönem sınırlamasının kaldırılması, Çin'in Uygurlara yönelik tutumu, 2017'de yaşamını yitiren Nobel ödüllü Çinli insan hakları savunucusu ve muhalif Liu Şiaobo konularını gündeme getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: john oliver, çin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER