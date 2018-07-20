İngiliz polisi sinir gazı saldırısı şüphelilerinin Rus olduğundan emin

İngiltere Salisbury'de Mart ayı başında eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'e sinir gazıyla saldırı düzenlediği düşünülen şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği açıklandı.

Gelişmeyi duyuran İngiltere merkezli haber ajansı Press Association (PA), bu bilgiyi soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırarak, "Soruşturmayı yürüten müfettişler, şüphelilerin Rus olduğundan emin" ifadesini kullandı.

Kamera sistemi sayesinde tespit edildi

Kaynağın aktardığı bilgiye göre, soruşturma kapsamında, saldırı sırasında çekilen güvenlik kamerası görüntüleri ile yabancıların ülkeye giriş kayıtları incelenip karşılaştırıldı.

PA'nın kaynağı, "Müfettişler, CCTV (kapalı devre televizyon sistemi) sayesinde tespit ettikleri kişilerin, Noviçok saldırısını düzenleyenler olduğunu düşünüyor" dedi.

Noviçok sinir gazıyla gerçekleştirilen saldırı nedeniyle hayati tehlike yaşayan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, Mayıs ayında tedavi edildikleri hastaneden taburcu edilmişlerdi.

Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkeler saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Moskova ise suçlamaları reddediyor.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Saldırının ardından İngiltere, Rusya'yı suçlamış ve Rus büyükelçileri ülkeden sınır dışı etmişti. Ardından İngiltere'nin görüşünü destekleyen ABD ve birçok Avrupa ülkesi, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: DW