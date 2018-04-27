İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en genç prensinin adı konuldu

Üçüncü çocuğunun doğumu için hastaneye götürülen Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir erkek bebek dünyaya getirmiş, doğum, Middleton'ın, oğlu Prens George ve kızı Prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği Londra’daki St Mary's Hastanesi’ndeki Lindo Wing kliniğinde olmuştu.

Yeni doğan Prens Louis Arthur Charles, tahtın beşinci varisi.

Kate Middleton ve Prens William, 2011 yılının Nisan ayında evlendi. İlk bebekleri Prens George 2013 yılında doğdu. Ondan iki yıl sonra da Prenses Charlotte dünyaya geldi.

Kaynak: AFP