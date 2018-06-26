İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn: İktidara geldiğimizde Filistin'i tanıyacağız

İşçi Partisi Genel Başkanı olarak ilk yurt dışı gezisini Ürdün'e yapan Corbyn, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'deki Filistinlilerin kaldığı en büyük mülteci kampını ziyaret ettiğini belirtti. Corbyn, "Bir sonraki İşçi Partisi hükümeti, İsrail-Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözüme yönelik önemli bir adım olarak, Filistin’i devlet olarak tanıyacaktır" dedi.

In Jordan, I went to Baqa'a, one of the largest Palestinian refugee camps.



We must work for a real two state settlement to the Israel-Palestine conflict, which ends the occupation and siege of Gaza and makes the Palestinian right to return a reality. pic.twitter.com/WVQrLVU7a8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 25 Haziran 2018

ABD Başkanı Donald Trump’ın büyükelçiliği taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı için "büyük bir hata" yorumunu yapan Corbyn, "Gazze üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve Filistinlilerin gerçekliğe döndürülmesi için çalışmalıyız" mesajını verdi.

Kraliyet de Kudüs'ü "işgal altındaki toprak" olarak tanımlamıştı

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, Kudüs'e yapacağı ziyaretin ayrıntılarını paylaşmış, Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini "işgal altındaki Filistin toprağı" olarak tanımlamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan da ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapılmış, Prens William'ın işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret ediyor olması, "Kudüs'ün işgal altındaki Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunun resmi ısrarı olarak değerlendirildi" denilmişti.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin bu duruşundan duyulan memnuniyet dile getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber