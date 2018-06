İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn: İktidara geldiğimizde Filistin'i tanıyacağız

İşçi Partisi Genel Başkanı olarak ilk yurt dışı gezisini Ürdün'e yapan Corbyn, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'deki Filistinlilerin kaldığı en büyük mülteci kampını ziyaret ettiğini belirtti. Corbyn, "Bir sonraki İşçi Partisi hükümeti, İsrail-Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözüme yönelik önemli bir adım olarak, Filistin’i devlet olarak tanıyacaktır" dedi.

In Jordan, I went to Baqa'a, one of the largest Palestinian refugee camps.



We must work for a real two state settlement to the Israel-Palestine conflict, which ends the occupation and siege of Gaza and makes the Palestinian right to return a reality. pic.twitter.com/WVQrLVU7a8