İngiliz hükümetine hızlı trene yatırım çağrısı

İngiltere'de 2010-2016 yılları arasında Muhafazakar Parti hükümetinin Maliye Bakanlığı görevini yürüten Osborne, The Financial Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Kuzey Santrali" adı verilen kuzey illerini kalkındırma projesinin hızlandırılması için raylı ulaşım yatırımlarının artırılması gerektiğini bildirdi.

Liverpool ve Hull kentlerini birbirine bağlayacak hızlı tren hattı yatırımının ucuz olmayacağını belirten Osborne, hali hazırda Londra ve Birmingham'ı birbirine bağladıktan sonra Manchester ve Leeds şehirlerine doğru iki ayrı yöne ayrılacak "HS2" hızlı tren projesinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Osborne, "HS2" hızlı tren projesinin 4 ana bağlantı noktasıyla daha da genişletilmesi gerektiğini belirterek, Liverpool ve Hull kentlerini birbirine bağlayacak yeni bir hızlı tren hattının yaklaşık 7 milyar sterlinine mal olabileceğini aktardı.

George Osborne, görevde olduğu dönemde kuzey illerinin kalkındırılması için geliştirdiği Kuzey Santrali projesinin hali hazırda İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından yeteri kadar desteklenmediğini savundu.

Projenin halen heyecan verici olduğunun aktaran Osborne, "Şu anda bu fikir sadece bir başbakanın ya da maliye bakanının siyasi kariyerine bağlı değil. Proje ortada ve nefes alıyor." ifadelerini kullandı.