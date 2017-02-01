  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.061
  • BIST 86847.96
    ALTIN 146.247
Buradasınız : » » İngiliz hükümeti Brexit raporunu yarın sunacak

İngiliz hükümeti Brexit raporunu yarın sunacak

İngiltere Başbakanı May, ülkesinin AB’den ayrılma süreciyle ilgili hükümet planını içeren resmi raporu parlamentoya yarın suncaklarını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngiliz hükümeti Brexit raporunu yarın sunacak
İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB’den ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili hükümet planını içeren resmi raporu parlamentoya yarın suncaklarını bildirdi.
 
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan May, milletvekillerine geçen hafta sözünü verdiği Brexit raporunun parlamentoya yarın sunulacağını açıkladı.
 
Anayasa Mahkemesinin, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesinin parlamentonun onayıyla olması gerektiği yönündeki kararını takiben hükümet, bu yetkinin kendisine devredilmesini öngören bir yasa tasarısını parlamentoya getirmişti. Başbakan May, yasa tasarısının nihai oylamasından önce tartışmalara zemin teşkil etmesi için hükümetin Brexit müzakerelerindeki önceliklerini ve stratejisini içerecek bir raporun da milletvekillerine verileceğini ilan etmişti.
 
İngiliz siyaset jargonunda “Beyaz belge” diye adlandırılan bu tür raporlar, oylamaya sunulacak yasa tasarılarının tartışılmasına elverecek ayrıntılı bir politika belgesi niteliği taşıyor. May, parlamentoya sunulacak “Beyaz belge”yi “İngiltere için açık ve cüretkar bir gelecek planı” diye nitelendirmişti.
 
Avam Kamarası'nda 2. tur görüşmelerine dün başalanan 50. madde konusunda yetki devrini içeren tasarısı bugün oylanacak. Tasarının komisyon, 2. tur görüşmeleri, Lordlar Kamarası ve Kraliçe’nin onayı aşamalarından geçtikten sonra Mart ayı başında yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. AA
 
Etiketler: İngiltere, brexit raporu, avrupa birliğinden çıkış, theresa may
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER