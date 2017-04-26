  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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İngiliz futbol kulüplerine vergi baskını

Bazı futbol kulüplerine yapılan baskında vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İngiliz futbol kulüplerine vergi baskını

İngiltere'de bazı futbol kulüplerine yapılan baskında vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İngiltere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada, bu sabah 180 görevlinin yer aldığı ve İngiltere ile Fransa’yı kapsayan baskınlarda "futbol sektöründe çalışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı" duyuruldu.

İngiltere'nin kuzeydoğusu ile güneybatısındaki adreslerde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, ekonomik ve mali kayıtlar ile bazı bilgisayar ve telefonlara da el konulduğu kaydedildi.

"Gelir vergisi ve sigorta dolandırıcılığı" şüphesiyle düzenlenen operasyonlar kapsamında, Fransız polisinin de kendi ülkesinde aramalar yaptığı ve bazı kişileri gözaltına aldığı belirtildi.

Gelir ve Gümrük İdaresi açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, İngiliz basını baskın yapılan kulüpler arasında Newcastle United ile West Ham’in de bulunduğunu yazdı.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Newcastle United'ın idari menajeri Lee Charnley’in de olduğu belirtiliyor.

Etiketler: ingiliz futbol kulüpleri, vergi dolandırıcılığı, maliye bakanlığı, Gelir ve Gümrük İdaresi
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