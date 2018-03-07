İngiliz Büyükelçiden Türkiye'ye övgü: Ders alıyoruz

İngiltere Büyükelçiliği rezidansında, "Göç: Küresel Sorunlar, Yerel Bakış" paneli düzenlendi.

Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, göç konusunun hem İngiliz hem de Türk hükümetleri açısından önemli olduğunu söyledi.

"Dünyanın neredeyse yüzde 3'ü, 258 milyon insan uluslararası göçmen statüsünde bulunuyor. Bu resmi göçün küresel ekonomiye katkısının 7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor."

"Bir milyon insan 2015'de göç etti"

Chilcott, buna karşın göç konusunun karanlık tarafının da bulunduğuna değindi.

"Dünya genelinde 65 milyon kişi isteği dışında göç etmiş durumda. Bunların 40 milyonu kendi ülkeleri içerisinde göç içinde bulunurken 22 milyonu uluslararası mülteci statüsünde ve 3 milyonu ise yabancı bir ülkeye sığınma başvurusunda bulundu. Avrupa'ya çoğu Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelmek üzere toplamda bir milyon insan 2015'de göç etti."

"Türkiye dünyadaki en büyük göçmen topluluğuna ev sahipliği yaptı"

Chilcott, Türkiye'nin göç konusundaki deneyiminin son yıllarda değiştiğini, Türkiye'nin artık göç alan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'nin göçmenler için transit ülkeden varış noktasına geldiğini hatırlatan Chilcott, Türkiye'nin dünyadaki en büyük göçmen topluluğuna, yaklaşık 4 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Uluslararası toplum olarak, Türkiye'den ders alıyoruz"

Chilcott, "Türkiye'nin mültecileri sağlık, eğitim ve başka alanlara entegre edişi diğer ülkeler için bir model arz ediyor. Bizler uluslararası toplum olarak Türkiye'den uzun süren mülteci krizine nasıl tepki vermemiz gerektiği hakkında ders alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA