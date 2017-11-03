İngiliz Bakan'ın İsrail temasları tartışma yarattı

BBC’nin haberine göre Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, ağustos ayında tatil için gittiği İsrail'de aralarında bir siyasi parti lideriyle buluşmanın da yer aldığı bir dizi temasta bulundu.

Habere göre, Patel’in İngiliz Dışişleri Bakanlığına haber vermeksizin gerçekleştirdiği görüşmelerde kendisine "İsrail’in Muhafazakar Dostları" (CFI) adlı lobi grubunun onursal başkanı Lord Stuart Polak eşlik etti.

Patel'in İsrail temaslarının Dışişleri Bakanlığında ve kendi partisinin milletvekilleri arasında rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Patel'in İsrail görüşmelerinde, kendi bakanlığının yetki alanına giren konuların ele alındığı ve İngiliz Bakan'ın muhataplarına bakanlık sıfatıyla sözler verdiği öne sürüldü.

Bir dönem "İsrail'in Muhafazakar Dostları" grubunun başkan yardımcılığını da yapan Patel'in, İngiltere'nin Filistin’e ayırdığı yıllık 68 milyon sterlinlik yardım bütçesini küçültmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Adı İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lider adayları arasında da geçen Patel, İsrail lobisiyle yakın ilişkisini liderlik yarışında kendisine bağış ve nüfuz kazanmak için kullanmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA