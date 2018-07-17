İngiliz Bakan'dan "Brexit'te hata yaptık" itirafı

Brexit referandumu ile sonrasında yaşanan siyasi gelişmelerin ele alındığı, gazeteci-yazar Tom Baldwin'in “Ctrl Alt Delete” adlı kitabında, referandumda İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için yapılan kampanyanın başını çeken isimlerden İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Micheal Gove ile yapılmış bir röportaja da yer verildi.

"Hata yaptık"

İngiltere’nin AB’de kalması halinde Türkiye’den büyük göç alacağı şeklindeki iddiasının hatırlatılması ve o dönem "seçmenin düşük duygularına hitap etmiş olmaktan" memnun olup olmadığının sorulması üzerine Gove, “Neden söz ettiğinizi biliyorum. Evet. Kampanya sadece bana bırakılsaydı başka türlü olurdu” yanıtını verdi.

Geriye doğru bakıp her şeyi doğru yapıp yapmadıklarını düşündüğünü belirten Gove, “Her şeyi mutlak bir şekilde doğru yapmadığımıza dair bir his taşıyorum. Zor bir iş” değerlendirmesini yaptı.

Gove'un iddiaları

Gove, Brexit referandumuna giden süreçte yaptığı bir açıklamada, Türkiye’nin de aralarında olduğu 4 ülkenin AB’ye girmesi halinde, İngiltere’nin birkaç yıl içinde 5 milyondan daha fazla yeni göçmen alacağını iddia etmişti.

Gove bir diğer açıklamasında da, “77 milyon Türk'e vizesiz seyahat hakkı vermek ve Irak, İran ve Suriye'ye sınırsız bir alan açmak, terörün artığı bu dönemde nasıl bizim çıkarımıza olabilir, görmekte zorlanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin AB’den kalmasından yana kampanya yürüten dönemin Başbakanı David Cameron ise, Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili, "1987’de başvurdular, 35 faslı tamamlamalılar, 3000 yılında katılabilirler. Şu veya bu yönde oy kullanabilirsiniz ama Türkiye yakın bir zamanda AB’ye üye olmayacak" demişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan halk oylamasıyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: AA