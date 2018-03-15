İngiliz Bakan Williamson Rusya'ya sert çıktı: Çenesini kapasın ve defolup gitsin

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, adanın güneybatı kenti Bristol'da ülkesinin savunma alanındaki planlarına ilişkin bir konuşma yaptı ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Savaş halinin değişen karakterine ayak uydurma" kapsamında İngiltere'nin bir dizi yeni önlemler alacağını duyuran Williamson, bu çerçevede 48 milyon sterlinlik bir harcamaya gidileceğini açıkladı.

Williamson, hükümetin yeni planları kapsamında, ülkenin güneybatısındaki Salisbury yakınında bulunan Porton Down Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarında, "Kimyasal Silahlar Savunma Merkezi" adlı yeni bir tesisin kurulacağını ve ordudaki binlerce askerin de şarbona karşı aşılanacağını kaydetti.

Williamson, "Kimyasal saldırılar tehdidinin sadece Rusya'dan değil, diğer devlet aktörlerinden de geldiğini" vurguladı.

"Ölümcül tehlikelere karşı hayati bir koruma sağlayan yüksek hazırlık seviyeli güçlerimize şarbon aşısını sunma kararı aldım. Rusya'nın vatandaşlarımıza yönelik tehdidinden şüphe etmemiz halinde, sadece Salisbury'deki pervasız saldırılarının şok edici örneğine bakmalıyız."

"Soğuk Savaş"

Salisbury'deki saldırı da dahil olmak üzere dünya genelinde ülkelere tehdit oluşturan eylemleriyle "Kremlin'in uluslararası kural kitabını parça pinçik ettiğini" savunan İngiliz Bakan, Rusya'nın misilleme olarak bazı İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini yönündeki açıklamasına ilişkin hükümetin ne yapacağının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Rusya'nın yaptığımız şeye nasıl tepki verdiğini inceleyeceğiz. Rusya'nın Salisbury'de yaptığı şey iğrenç ve zalim. Buna cevap verdik. Açık söylemek gerekirse Rusya bizden uzak dursun ve sesini kessin. Aldığımız eyleme yanıt verirse, dikkatlice değerlendiririz ve seçeneklerimize bakarız."

Williamson, ülkesinin Rusya ile yeni bir Soğuk Savaşa hazırlanıp hazırlanmadığı yönündeki soruyu da, "Gerçeği kabul edelim, ilişkiler iyi değil. Değil mi? Rusya benim gözümde yaptığı eylemle, İngiltere'ye saldırarak kasıtlı bir siyasi karara vardı." şeklinde cevapladı.

Rusya: Londra'nın gizlemek istediği birşeyler var

Williamson'ın bu sözlerine Moskova'dan gecikmeden yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Facebook hesabından paylaştığı açıklamasında, "İngiltere Savunma Bakanı Williamson'un bu tepkisi, Londra'nın endişe duyduğu ve gizlemek istediği bir şeyler olduğunu gösteriyor" dedi.

İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na da İngiliz devlet erkanından ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı belirtilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

İngiltere 2006'da eski Rus ajanı Aleksandr Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif bir madde ile zehirlenmesinin ardından da 4 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA, Reuters