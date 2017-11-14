İngiliz Bakan: Myanmar’da yaşananlar etnik temizlik

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, Sky News haber kanalının internet sitesi için bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, Eylül ayında Arakan'ı ziyaret ettiğini ve bunun son krizin başlamasından bu yana Batılı bir bakan tarafından bölgeye yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkati çeken Field, "Ziyaretim sırasında cinayet, tecavüz ve diğer insan hakları ihlalleri gibi korkunç olayları işittim. Orada yaşananlar etnik temizlik gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Krizin dinmesini takiben yerlerinden edilenlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi gerektiğinin altını çizen İngiliz bakan, ülkesinin Arakanlı Müslümanlar için şimdiye kadar yaptığı insani yardımların değerinin 47 milyon sterlini bulduğunu hatırlatarak, bu yardımların 174 bin kişiye acil gıda, 5 yaşın altındaki 60 binden fazla çocuk ile 21 bin hamile ve emziren kadına besleyici takviye gıdayı içerdiğini bildirdi.

İnsani yardımların krizden etkilenen bölgelere ulaştırılması konusunda Myanmar yetkililerine baskı yapmaya devam ettiklerini de aktaran Field, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu insani krizden dolayı Burma ordusunun sorumlu olduğunu konusunda gayet açığız. Bayan Suu Kyi, sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine geri gönderilmelerini açıkça destekledi. Bunun gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapmalıdır."

Kaynak: AA