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İncirlik'teki seyyar silah deposu taşındı

İncirlik Hava Üssü'ndeki mobil silah deposu, artık ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı.

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İncirlikteki seyyar silah deposu taşındı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nin uzun yıllar İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.

İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.

Son transferle birlikte, bugüne kadar İncirlik'ten taşınan silah deposu sayısı 3'e yükseldi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: abd, incirlik, silah
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