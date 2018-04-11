IMF'den, ABD ve Çin'e sağduyu çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, Asya'nın Davos'u olarak bilinen Çin'deki Boao Forumu'na katıldı. Lagarde, IMF'in, küresel büyümenin görünümü konusunda iyimser olduğunu, ancak artan faiz oranlarının etkisiyle mali fırtınanın ve karanlık bulutların daha çok belirmeye başladığını söyledi.

ABD ve Çin'e sağduyu çağrısı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına da değinen Lagarde, çatışmaların işletmeler ve küresel tedarik zincirleri için belirsizlik ve endişe yaratması nedeniyle ABD ve Çin'in daha hassas, sağduyulu ve mantıklı olması gerektiğini söyledi. İki ülkenin tehditlerinin her iki tarafta da minimal olduğunu söyleyen Lagarde, bu etkinin asgari düzeyde olsa da güveni nasıl zedelediğine dikkat çekti.

Daha sonra Hong Kong’da da bir konuşma yapan Lagarde, küresel ekonomi için en önemli önceliklerin finansal risklere karşı küresel ekonomiyi korumak ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek olduğunu açıkladı.

Ticaret savaşı nasıl başladı?

ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilere cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmeden sonra ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: Reuters