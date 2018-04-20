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Buradasınız : » » IMF'den 24 Haziran seçimleri açıklaması

IMF'den 24 Haziran seçimleri açıklaması

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, 24 Haziran seçimlerinin ekonomi için olumlu olabileceğini belirterek, "Seçimler umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir" dedi.

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IMFden 24 Haziran seçimleri açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir"

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, “Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir" dedi. 

Thomsen, Türkiye'de çok güçlü bir büyüme gördüklerini söyledi. 

"Türkiye'de geçen sene kısmen genişlemeci politikalar sayesinde çok güçlü bir büyüme gördük. Ekonomiyi destekleyen politikalar darbe girişiminden sonraki belirsizlik nedeniyle yerindeydi. Politika reaksiyonu bence makuldu."

Çok güçlü büyümenin aşırı ısınma riskini beraberinde getirdiğine işaret eden Thomsen, Türkiye ekonomisinin şu an potansiyelinin çok üzerinde büyüdüğünü vurguladı.

“Türk ekonomisinin aşırı ısındığına dair açık işaretler görüyoruz. Bunu siz de hedefin oldukça üstünde seyreden enflasyonda ve cari açıkta görebilirsiniz. Bu nedenle, bizim tavsiyemiz para politikasının sıkılaştırılması oldu.” 

Dünya Ekonomik Görünüm raporu 

Kuruluş, hafta başında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e yükseltirken, 2019 büyüme beklentisini yüzde 4’e çekmişti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

IMF, Türkiye için 2017 yılı ekonomik büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7’ye çıkarmıştı.

Kaynak: AA  

Etiketler: imf, poul thomsen
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