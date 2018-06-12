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IMF: Küresel ekonomideki kara bulutlar daha da kararıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, "Trump'ın 'Önce Amerika' politikası, küresel ekonomideki kara bulutları daha da karartıyor" dedi.

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IMF: Küresel ekonomideki kara bulutlar daha da kararıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 sonuç bildirgesinden çekilmesiyle yaşanan diplomatik krizi değerleniren Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, "Trump'ın 'Önce Amerika' politikası, ufukta görülmeye başlanan kara bulutları günden güne daha da karartıyor" dedi.

Lagarde, geçtiğimiz aylarda Asya'nın Davos'u olarak bilinen Çin'deki Boao Forumu'nda küresel büyümenin iyi gittiğini ancak karanlık bulutların arttığını söylemişti.

"En karanlık bulut"

Berlin'de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Çalışma Örgütü ve Afrika Kalkınma Örgütü başkanları ile yaptığı görüşme sonrası ekonomi gündemine dair açıklamalar yapan Lagarde, ülkeler arasında yaşanan güvensizliklerin "en karanlık bulut" olduğunu söyledi.

Trump imza atmayı reddetti

Trump, kendisi zirveden ayrıldıktan sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi üzerine, G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."


 

Kaynak: Reuters

Etiketler: Önce Amerika, Christine Lagarde, imf, abd
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