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İlk kez renkleri gören çocuğun mutluluk gözyaşları

Renkleri siyah-beyaz olarak gören 10 yaşındaki çocuk hayatının en anlamlı doğum günü hediyesini aldı. Doğum günü hediyesi renkleri görebilmesini sağlayan özel bir gözlük oldu...