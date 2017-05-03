  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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İlk kez BM İnsan Hakları Konseyi yetkilisi Kuzey Kore'de

Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları Konseyi yetkilisi olan Aguilar, engelli hakları konusunda temaslarda bulunacak.

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İlk kez BM İnsan Hakları Konseyi yetkilisi Kuzey Korede

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Catalina Devandas Aguilar, Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları Konseyi yetkilisi oldu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Temsilcisi Ri Hung Sik ile başkent Pyongyang'da bir araya gelen Aguilar, ziyareti sırasında yetkililerle engelli hakları konusunda temaslarda bulunacağını ifade etti.

Aguilar'ın, Kore Engelli Haklarının Korunması Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Aguilar, Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları Konseyi görevlisi olma unvanına da sahip oldu.

Uzun süredir insan hakları ihlalleri ve nükleer silah denemeleriyle eleştirilen Kuzey Kore'nin engellilerin hakları konusunda olumlu adımlar attığı kaydedildi.

Etiketler: Kuzey Kore, BM İnsan Hakları Konseyi
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