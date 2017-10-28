İlham Aliyev'den Erdoğan ve Yıldırım'a 29 Ekim mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhuriyet'in 94'üncü kuruluş yıl dönümünü sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye'nin kendi devlet gelenek ve ilkelerine sadık kalarak demokrasi ve ekonomik kalkınma yoluyla ilerlediğini belirten Aliyev, Türkiye'nin dünyada ve bölgede yaşanan süreçlerde etkin rol aldığını kaydetti.

Türkiye'nin en önemli uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aliyev, bu toplantılara Azerbaycan'ın da davet edilmesinin gerçek bir kardeşlik örneği olduğunu vurguladı.

Türk halkına huzur ve refah dileklerinde bulunan Aliyev, "Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliği, stratejik ortaklık ve müttefikliği, derin tarihi bağları, ortak milli ve manevi değerleri ile birbirine sıkı şekilde bağlı halklarımızın iradesi doğrultusunda bundan sonra da gelişecek ve güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Başbakan Yıldırım'a gönderdiği mesajında da Türkiye'nin başarılarının, dünyada ve bölgede artan nüfuzunun kendilerini son derece sevindirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin bundan sonra da tüm ortak girişimlerin gerçekleşmesinde önemli rol oynayarak ülkelerin gelişmesine ve halkların refahına katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

Kaynak: AA