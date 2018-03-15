İlham Aliyev: Yedi ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridoru'nu yapıyoruz

Azerbaycan’da “Kapsayıcı Toplumların Oluşturulmasındaki Farklılıkların Giderilmesi” konulu 6. Küresel Bakü Forumu başladı. Forumun açılışına Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'un ve birçok üst düzey bürokrat katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan ve Türkiye ile önemli projelere imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi daha büyük projeler hayata geçiriyoruz. Yedi ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridoru'nu yapıyoruz. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir proje. Bu proje ile Azerbaycan doğalgazı Avrupa'ya taşınacak. Bu sene TANAP'ın açılışını yapacağız. Her şey plana uygun devam ediyor. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş birliği sadece ülkelerimiz için değil, bölge için önem taşıyor.".

Karabağ, Azerbaycan'ın ezeli toprağıdır

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Aliyev, Karabağ’ın Azerbaycan'ın ezeli toprağı oldugunu vurgulayarak, ‘‘Azerbaycanlılar yüzyıllar boyu bu topraklarda yaşadı. Şimdi bizim dini ve kültürel anıtlarımız tamamen tahrip edilmiştir. Sorun uluslararası hukuk kurulları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmelidir. BMGK kararları maalesef 20 yıldan fazla süredir uygulanmıyor ve Ermenistan işgale son vermiyor. Uluslararası hukuk bizden yana. Sorun çözülmüyor çünkü Ermenistan işgale son vermek istemiyor. Mevcut statüko kabul edilemez. Bu böyle devam edemez. Fransa, Rusya ve ABD yöneticileri de böyle düşünüyor. Ermenistan ordusu derhal işgal ettiği bölgeleri terk etmelidir’’ dedi.

Kaynak: DHA