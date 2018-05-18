İkiz kardeşinden ayrılınca ağladı, yaklaştırınca sustu

İkizlerin duygusal yakınlığı bilinen gerçekler arasında. Bu durumun bir örneği de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşandı.

Florida eyaletinde dünyaya gelen ikiz bebeklerin birini diğerinden ayırmaya çalışınca, ikizinden ayrılmak istemeyen kardeş, çığlıklarıyla ortalığı inletti.

Diğer bebek de ağlamaya başlayınca doktorlar çareyi, ikizleri yaklaştırmakta buldu.

İzleyenlere duygusal anlar yaşatan bu görüntülerde bebekler, yanyana gelince susuyor, birbirlerinde huzur buluyor.

Kaynak: TRT Haber