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İkiz kardeşinden ayrılınca ağladı, yaklaştırınca sustu

ABD'de dünyaya gelen ikiz kardeşler birbirinden ayrılmak istemedi, çığlıklarıyla ortalığı birbirine kattı. Doktorlar çareyi, ikizleri yan yana tutmakta buldu.

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İkizlerin duygusal yakınlığı bilinen gerçekler arasında. Bu durumun bir örneği de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşandı.

Florida eyaletinde dünyaya gelen ikiz bebeklerin birini diğerinden ayırmaya çalışınca, ikizinden ayrılmak istemeyen kardeş, çığlıklarıyla ortalığı inletti.

Diğer bebek de ağlamaya başlayınca doktorlar çareyi, ikizleri yaklaştırmakta buldu. 

İzleyenlere duygusal anlar yaşatan bu görüntülerde bebekler, yanyana gelince susuyor, birbirlerinde huzur buluyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ikiz bebekler, Florida, doğum, abd
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