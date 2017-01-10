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İkinci Dünya Savaşı'nı ilk duyuran gazeteci öldü

İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı haberini ilk yapan kişi olarak tarihe geçen İngiliz gazeteci Clare Hollingworth hayatını kaybetti.

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İkinci Dünya Savaşını ilk duyuran gazeteci öldü

Hong Kong Merkezli Yabancı Gazeteciler Kulübü (FCC) gazetecilik mesleğinin başlangıcında, İkinci Dünya Savaşı'nın çıktığını ilk haberleştiren gazeteci Hollingworth'un 105 yaşında Hong Kong'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

İngiliz Daily Telegraph muhabiri olarak 1939'da Polonya'dan Almanya'ya geçerken Alman ordusunun sınırda yığınak yaptığını fark eden Hollingworth, savaşın başladığını dünyaya duyuran ilk haberci oldu.

İngiltere'nin Leicester kentinde 1911'de dünyaya gelen Holingworth, Vietnam, Cezayir ve Ortadoğu'da savaş muhabirliği yaptı. AA

Etiketler: İkinci Dünya Savaşı, İngiliz gazeteci Clare Hollingworth, Hong Kong
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