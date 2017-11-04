  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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İki ülke felaketlerle boğuşuyor: 16 yıldır böylesi yaşanmadı

Büyük okyanusun iki kıyısı, Vietnam ve Peru'da bir yandan son yılların en kuvvetli tayfunu, bir yandan da sel hayatı felç etti.

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İki ülke felaketlerle boğuşuyor: 16 yıldır böylesi yaşanmadı

Son yılların en şiddetli tayfununun vurduğu Vietnam ve selin yerle bir ettiği Peru'da hayat durma noktasına geldi.

Vietnam'ın orta ve güneyini etkileyen tayfun, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 

NASA'nın tespitlerine göre Vietnam, 16 yıldır böylesi kuvvetli bir tayfun felaketi yaşamadı. Tayfunun ikinci kategoride olduğu belirlendi.

Yeni haftada Vietnam, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine ev sahipliği yapacak. Ağaçları köklerinden söken tayfunun, APEC zirvesinin yapılacağı 8-10 Kasım tarihleri ​​arasında bölgedeki en şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor.

Peru'nun kuzeyinde de sel 5 can kaybına neden oldu. Nehirler taştı, heyelanlar meydana geldi. 200 ev su altında kaldı. Bölgedeki 4 bin kişiyi selden etkilendi.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Vietnam, tayfun, sel, Peru, Fırtına
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