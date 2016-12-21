İKDP: 'Karargah önündeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti'

Dün akşam İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Irak'ın Erbil kentine bağlı Koye (Koysancak) ilçesinde bir karargahta meydana gelen patlamalarda 6 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İKDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karargahımızın önündeki kontrol noktasında art arda meydana gelen iki patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetti." denildi.

Açıklamada patlama sonucu İKDP'li iki Peşmerge ile iki emniyet görevlisinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

İKDP'nin açıklamasında patlamaların nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda ise önümüzdeki süreçte ayrıntılı bilgi verileceği belirtildi.

Halit Azizi liderliğindeki İKDP, İran'da yasaklı olduğu için Irak'ın kuzeyinde siyasi faaliyetlerini yürütüyor. İKDP yöneticileri ve aileleri de Koye'deki karargahta ikamet ediyor.