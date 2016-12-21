Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.516
    Euro: 3.677
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.684

Kapat
Buradasınız : » » İKDP: 'Karargah önündeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti'

İKDP: 'Karargah önündeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti'

İKDP, dün akşam meydana gelen iki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İKDP: Karargah önündeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti

 Dün akşam İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Irak'ın Erbil kentine bağlı Koye (Koysancak) ilçesinde bir karargahta meydana gelen patlamalarda 6 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İKDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karargahımızın önündeki kontrol noktasında art arda meydana gelen iki patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetti." denildi.

Açıklamada patlama sonucu İKDP'li iki Peşmerge ile iki emniyet görevlisinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

İKDP'nin açıklamasında patlamaların nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda ise önümüzdeki süreçte ayrıntılı bilgi verileceği belirtildi.

Halit Azizi liderliğindeki İKDP, İran'da yasaklı olduğu için Irak'ın kuzeyinde siyasi faaliyetlerini yürütüyor. İKDP yöneticileri ve aileleri de Koye'deki karargahta ikamet ediyor.

Etiketler: ikdp, karargah, patlama, Erbil, iran, koysancak, Peşmerge
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER