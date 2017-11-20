IKBY'nin gayriresmi referandumu için iptal kararı

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandumunun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar aldı.
ayrıntılar gelecek
Irak Federal Mahkemesi, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar aldı.
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandumunun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar aldı.
ayrıntılar gelecek