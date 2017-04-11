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IKBY'den "bağımsızlık referandumu" açıklaması

Irak Parlamentosu KDP Milletvekili Nureddin, bağımsızlık referandumunun eylül ayında yapılmasının planlandığını söyledi.

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IKBYden &quot;bağımsızlık referandumu&quot; açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu"nun eylül ayında milletvekili ve başkanlık seçimleriyle birlikte yapılmasının planlandığı belirtildi.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Dr. Erdelan Nureddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY heyetinin geçen hafta başkent Bağdat'ta hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bağımsızlık referandumunun nasıl ve ne zaman yapılacağının masaya yatırıldığını söyledi.

Nureddin, "Referandumun, IKBY'deki milletvekili ve başkanlık seçimleriyle birlikte eylül ayında yapılması planlanıyor. Heyet, referandum tarihini Bağdat'taki üst düzey yetkililere iletti." dedi.

KDP Politbüro Sorumlusu Fazıl Mirani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Adnan Müfti ve IKBY Başkanlık Divani Başkanı Fuad Hüseyin'den oluşan Kürt heyeti, geçen hafta Bağdat'ta giderek başta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi olmak üzere Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya gelmişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede IKBY'nin bağımsızlık referandumunun kısa süre içinde yapılacağını bildirmişti.

Bu çerçevede KDP ve KYB ortak bir heyet oluşturup referandum konusunda IKBY'deki siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı. 

Etiketler: Irak Parlamentosu, KDP Milletvekili Nureddin
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