IKBY'deki 6 partiden "tüm oylar elle sayılsın" talebi

IKBY'nin Süleymaniye kentinde bir araya gelen Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizotnava), Komünist Parti ile Demokrasi ve Adalet için Koalisyon temsilcileri, basına kapalı toplantının ardından ortak yazılı açıklama yayımladı.

Oyların tamamının sayılması kararı

Ülke genelindeki itirazlara değinilen açıklamada, seçime hile ve şaibe karıştırıldığı iddiası üzerine Irak Meclisi'nin oyların tamamının elle sayılmasına karar verdiği, mahkemenin de bu kararı onayladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kararın hem Meclis hem de mahkeme tarafından onaylanmasına rağmen Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun uygulamaya koymayıp sadece üzerinde şikâyetlerin kaydedildiği bir kısım sandıktaki oy pusulalarını saydığı aktarıldı.

"Oyların kısmen sayılması yasalara aykırı"

Komisyondan kararın olduğu gibi uygulamaya konulması ve tüm sandıkların elle sayım işlemine dahil edilmesinin istenildiği açıklamada, aksi halde yasalara aykırı hareket edilerek "sahtekarlığın meşrulaştırılacağı" uyarısı yapıldı.

IKBY'deki seçimlere en çok hile ve şaibe karıştırıldığı iddia edilen Süleymaniye vilayetinde oyların elle sayım işleminin yarın başlaması bekleniyor.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından oyların yeniden sayılmasının en çok talep edildiği kent olan Kerkük'te, geçen hafta başlayan elle sayım işlemi 3 gün sürdükten sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin durdurulmuştu.

Seçim komisyonu, Kerkük'teki oyların elle sayımının durdurulması hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmazken, hile ve şaibe ithamlarıyla karşı karşıya kalan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar dün düzenlediği basın toplantısında, elle sayım işlemi sırasında oyların 93'ünün ilan edilen sonuçlarla örtüştüğünü iddia etmişti.

Irak Meclisi, 6 Haziran'da ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgeler ile IKBY'deki güvenlik güçlerinin kullandığı oyların ise iptal edilmesi kararı almıştı.

Irak Anayasa Mahkemesi 21 Haziran'da, "Meclis'in hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçimlerinde kullanılan oyların yeniden elle sayılması kararının doğru olduğuna" hükmetmiş ancak güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesini anayasaya aykırı bulmuştu.

Kaynak: AA