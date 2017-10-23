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IKBY'de seçim ertelendi

1 Kasım'da yapılacağı açıklanan parlamento ve başkanlık seçimleri ertelendi.

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IKBYde seçim ertelendi

Bölgesel Kürt Yönetimi ertelemeye gerekçe olarak hiç kimsenin aday olmamasını gösterdi.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin görev süresi 2015 yılında sona ermişti. DAEŞ terörü sebep gösterilerek bölgede bu tarihten sonra seçim yapılmadı. Aynı şekilde IKBY Meclisi'de kapatılmıştı. Meclis 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumundan kısa bir süre önce açıldı.

Barzaninin istifası istenmişti

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Yardımcısı Kosret Resul’u istifaya çağırmıştı.

Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Haci, Mesut Barzani ve Başkan Yardımcısı Kosret Resul’un meşruiyetlerinin kalmadığını söyleyerek, mevcut hükümet kabinesinin lağvedilmesi ve Ulusal Kurtuluş Hükümetinin kurulması gerektiğini belirtmişti. 

Etiketler: seçim, referandum, Kuzey Irak, IKBY
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