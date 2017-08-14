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IKBY'de referandum tarihi onaylandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, referandumun 25 Eylül tarihinde yapılması kararını oy çokluğuyla onayladı.

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IKBYde referandum tarihi onaylandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, referandumun 25 Eylül tarihinde yapılması kararını oy çokluğuyla onayladı.

Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu sözcüsü Sirvan Zirar, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Komisyonumuz, Kürdistan Bölgesi Başkanlığının referandumun 25 Eylül'de yapılması talebini oy çokluğuyla kabul etti." dedi.

Irak dışında yaşayıp, referanduma katılmak isteyen vatandaşların durumuna dair Zirar, "Doldurulacak bir form ile vatandaşlar elektronik sistem üzerinden referanduma katılabilecek." diye konuştu.

Zirar, IKBY başkanlık ve milletvekili seçimleri için alınan karara da değinerek, 1 Kasım'da hem başkanlık hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını ifade etti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, referandumun 25 Eylül'de yapılması önerisini seçim komisyonuna sunmuştu.

Etiketler: IKBY, ırak referandum, Barzani
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