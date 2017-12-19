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Buradasınız : » » IKBY'DE hükümet karşıtı protestolar sürüyor

IKBY'DE hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki kentlerde ekonomik kriz ve memurların eylemleri sürüyor. Protestolar Süleymaniye'nin Ranya ilçesinde çatışmaya dönüştü.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Süleymaniye'de 3 yıldır maaşları düzenli olarak ödenmeyen memurların başlattığı protesto eylemleri devam ediyor. Siyasi partilerin ve kamu kuruluşlarının binaları eylemler sırasında ateşe verildi. Irak Türkmen Cephesi ile Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği binaların da saldırılara hedef oldu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise güvenlik güçlerini alarma geçirdi, "vatandaşları koruyacağız" diyor.

Kuzey Irak’ta dünden beri gerginlik var. Hükümet karşıtı gösteriler barışçıl olarak başlamıştı ama kontrolden çıktı.  

Protestolar Süleymaniye'nin Ranya ilçesinde çatışmaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 protestocu hayatını kaybetti, 90'ın üzerinde de yaralı var.

Sokak olaylarını kışkırtan grupların Türkmenleri de olayların içerisine çekmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. 

IKBY Başsavcılığı, "Yeni Nesil Hareketi" Başkanı Şasivar Abdulvahid hakkında, eylemcileri kışkırttığı gerekçesiyle tutuklama kararı aldı.

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, çatışma
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