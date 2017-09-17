IKBY Yüksek Referandum Heyeti: Referandum sürecine devam edilecektir

IKBY Yüksek Referandum Heyetince "(Referanduma karşılık) sunulan teklifte halkımızın taleplerini karşılayacak düzeyde garanti sunulmamıştır, bu yüzden referandum sürecine devam edilecektir." denildi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında bir araya gelen Yüksek Referandum Heyeti, Erbil'in Salahaddin kasabasında ABD, Birleşmiş Milletler ve İngiltere'nin referandumun iptali için teklif edilen alternatifi ele aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan sonra heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"(Referanduma karşılık) sunulan teklifin içerisinde halkımızın taleplerini karşılayacak düzeyde garanti sunulmamıştır, bu yüzden referandum sürecine devam edilecektir. Aynı zamanda halkımızın kaderini tayin edecek hakların elde edilmesi için yapıcı bir ruhla, uluslararası toplumun tüm tarafları ve ülkeleriyle diyalog içerisinde kalacağız."

IKBY'nin tek taraflı referandum kararı

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle yaptığı toplantı sonrası 25 Eylül'de referandum yapılacağını duyurmuş, bunun Kerkük gibi statüsü tartışmalı bölgelerde de gerçekleşeceğini bildirmişti.

Irak merkezi hükümetiyle başta bütçe olmak üzere birçok sorun yaşayan Erbil yönetimi, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye karşı halkı koruma bahanesiyle girdiği Arap ve Türkmenlerin yoğun yaşadığı tartışmalı bölgelerde de referandum planını uygulamaya koymayı hedefliyor.

Referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen ve Araplar, ABD, Birleşmiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkıp iptal edilmesini istemişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını belirtmişti. Irak Meclisi de yaptığı oylamada bölgesel yönetimin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı yazılı açıklamada, "IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.