'IKBY sınır kapısı Haşdi Şabi denetimine geçti' iddiası yalanlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasında bulunan Pervezhan Sınır Kapısı'nın Irak güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği iddiası yalanlandı.

Pervezhan Sınır Kapısı Basın Sorumlusu Aram Sayehan, yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi ve Irak ordusunun sınır kapsının kontrolünü ele geçirdiği iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Sayehan, İran'ın 3 gündür sınır kapısını hem ticari hem de yolcu geçişlerine kapattığını aktardı.

Süleymaniye'nin Kelar ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Pervezhan Sınır Kapısı'nın Irak güvenlik güçleri tarafından denetim altına alındığı iddia edilmişti.