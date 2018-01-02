IKBY sınır kapılarının yönetimi Bağdat'a geçiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye ve İran ile olan sınır kapıları ile hava limanlarında kontrolü Bağdat yönetimine devrediyor.

Konuya ilişkin açıklamayı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin danışmanı İhsan eş-Şammari sosyal medya hesabından yaptı.

Açıklamada, Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarıyla, hava limanlarının yönetimi için IKBY'nin de katkı vereceği yüksek komite kurulması kararı alındığı ifade edildi.

“Referandum mazide kaldı.” diyen Şammari, IKBY’de merkezi yönetime bağlı memurların da toplantı için Bağdat'a çağrıldığı bilgisini de paylaştı.

Kaynak: TRT Haber