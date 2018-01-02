  • 02 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.548
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.964
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » IKBY sınır kapılarının yönetimi Bağdat'a geçiyor

IKBY sınır kapılarının yönetimi Bağdat'a geçiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
IKBY sınır kapılarının yönetimi Bağdata geçiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye ve İran ile olan sınır kapıları ile hava limanlarında kontrolü Bağdat yönetimine devrediyor.

Konuya ilişkin açıklamayı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin danışmanı İhsan eş-Şammari sosyal medya hesabından yaptı.

Açıklamada, Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarıyla, hava limanlarının yönetimi için IKBY'nin de katkı vereceği yüksek komite kurulması kararı alındığı ifade edildi.

“Referandum mazide kaldı.” diyen Şammari, IKBY’de merkezi yönetime bağlı memurların da toplantı için Bağdat'a çağrıldığı bilgisini de paylaştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: iran, Irak, IKBY, Bağdat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER