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IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu bahçesine giren bir grup, havaya ateş açtıktan sonra bina içerisine girmeye çalıştı.

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IKBY Parlamentosunda silah sesleri

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle yetkilerinin devredilmesi kapsamında düzenlenen oturum sırasında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, parlamento binasına girmek istedi.

Parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, Barzani lehinde slogan attıktan sonra oturumun yapıldığı binaya girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı.

'Gerginlik dışarıda devam ediyor'

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento binasının dışına çıkarıldı.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletveki Aydın Maruf, ilk önce birkaç el silah sesi duyduklarını ve bir grubun içeriye girmeye çalıştığını söyledi.

Maruf, parlamento içerisinde durumun normale döndüğünü ancak dışarıda gerginliğin devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Süleymaniye merkezli NRT TV ise parlamento binası önünde bekleyen kameraman ve muhabirlerinin saldırıya maruz kaldığını belirtti.

KDP milletvekillerinin de durumun sakinleştirilmesi için göstericilerle konuşmaya çalıştığı kaydedildi.

Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi milletvekillerinin olduğu ileri sürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: ırak kürt bölgesel yönetimi parlamentosu, IKBY
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