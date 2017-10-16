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IKBY kuzey petrol şirketlerini Irak Ordusu'na teslim edecek

Irak Ordusu, IKBY'nin kuzey petrol şirketlerinin tamamını ve tesislerini teslim etmeyi kabul ettiklerini bildirdi.

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IKBY kuzey petrol şirketlerini Irak Ordusuna teslim edecek

Bölgeden gelen son habere göre, Irak ordusu IKBY'nin kuzey petrol şirketlerinin tamamını ve tesislerini teslim etmeyi kabul ettiklerini bildirdi. 

Bölgede peşmergenin kentin güneyindeki mevzilerden çekildiği bildiriliyor. 

Irak ordusu da, Kerkük'ün en büyük askeri üssü olan K1 hava üssünü ele geçirdiğini duyurdu. Irak ordusu, Haşdi Şabi ile birlikte Kerkük'e doğru şimdiye kadarki en büyük operasyonu başlattı.

Kerkük'te halk evlerine çekildi, elektrikler kesildi, patlama sesleri duyuluyor. 

Irak ordusu, Kerkük'ün kuzey batısındaki önemli bir hava üssünü, elektrik santralini, kentin güneyinde bazı petrol kuyularını, bir petrol ve doğal gaz şirketi ile sanayi mahallesini ele geçirdi.

Irak, operasyona rağmen bölgede petrol üretiminin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY'nin petrol kuyuları ve doğal gaz tesisleri yakınlarında çatışma yapmamayı kabul ettiklerini duyurdu.

Peşmergenin güneydeki mevzilerinden geri çekildiği yolunda haberler alınıyor.

IKBY, Kerkük'e Erbil'den takviye güç gönderildiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve Peşmerge komutanları arasında Erbil'de toplantı yapılacağı açıklandı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük sokaklarına indiğini belirterek, bunun Türkmenleri endişelendirdiğini ifade etti. TRTHABER 
 

Etiketler: petrol, Kerkük, Irak
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