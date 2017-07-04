  • 04 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 40º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.564
    EURO 4.045
  • BIST 100935.61
    ALTIN 140.082
Buradasınız : » » IKBY, İran'ın Erbil Başkonsolosunu çağırdı

IKBY, İran'ın Erbil Başkonsolosunu çağırdı

IKBY, İran ordusunun sınır bölgesini bombalaması üzerine İran'ın Erbil Başkonsolosu İbadi'yi çağırarak nota verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
IKBY, İranın Erbil Başkonsolosunu çağırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), İran ordusunun sınır bölgesini bombalaması üzerine İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza İbadi'yi çağırarak nota verdiği bildirildi.

IKBY'den yapılan yazılı açıklamada, İran ordusunun Erbil kentine bağlı sınır bölgelerini bombalaması kınanarak Tahran'a, IKBY topraklarını bombalamayı ve sivil insanlara karşı yapılan saldırıları sonlandırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "IKBY hükümeti, İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza İbadi'yi çağırdı. Tahran'a ulaştırması için kendisine bir nota verildi. Notada, İran güçleri tarafından yapılan bombardımanın kabul edilmeyeceğine işaret edildi." ifadelerine yer verildi.

İran ordusu tarafından dün, IKBY'nin Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombalaması sonucu bir sivil yaralanmıştı.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER