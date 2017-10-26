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IKBY: Irak güçleri Musul'un kuzeybatısında Peşmergeye saldıracak

IKBY Güvenlik Ajansı, Irak güçlerinin kısa bir süre içinde Musul'un kuzeybatısında Peşmerge güçlerine saldırmayı planladığını öne sürdü.

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IKBY: Irak güçleri Musulun kuzeybatısında Peşmergeye saldıracak

Güvenlik Ajansı tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, IKBY'nin ateşkes teklifine rağmen Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Musul'un kuzeybatısında Peşmerge güçlerine saldırmayı planladığı ileri sürüldü.

Irak güçlerinin, Musul'un kuzeybatısında Irak-Suriye sınırındaki Rabia Sınır Kapısı'nda tamamen kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Aynı zamanda Musul'un kuzeybatısında, IKBY'nin Duhok vilayeti sınırları içinde yer alıp Suriye güzergahına doğru açılan gayriresmi Fişhabur geçiş noktası bulunuyor. Irak güçlerinin, Rabia Sınır Kapısı'ndan Fişhabur'a doğru ilermek istediği iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: IKBY, Irak güçleri, Musul
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