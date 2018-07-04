IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani: PKK işgal ettiği IKBY topraklarını Türkiye’ye saldırmak için üs olarak kullanıyor

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, Irak'ta yeni hükümet kabinesinin kurulması, Erbil-Ankara arasındaki ilişkiler ile terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Koalisyon görüşmeleri için resmi sonuçlar bekleniyor

Irak'ta yeni koalisyon hükümetinin kurulması için 12 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarının resmi bir şekilde ilan edilmesini ve mahkeme tarafından onaylanmasını beklediklerini belirten Barzani, Bağdat'ta siyasi partilerle koalisyon görüşmelerine başlayacaklarını söyledi.

IKBY Başbakanı, seçime itiraz eden siyasi partilerin endişelerinin ortadan kaldırılmasını ve oyların elle sayılmasını daha önce talep ettiklerini hatırlattı.

TSK'nın Kandil operasyonu

IKBY Başbakanı Barzani, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IKBY sınırları içerisinde yaptığı operasyonla ilgili, "Operasyonların neden IKBY sınırları içerisinde meydana geldiğinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Herkesin bilmesi gereken sebep; PKK, işgal ettiği birçok IKBY toprağını, Türkiye'ye saldırmak için bir üs olarak kullanıyor. Türkiye'ye saldırıp söz konusu bölgelere geri çekiliyor. Topraklarımızın Türkiye ve İran'a saldırılmak için kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. İran'a muhalif gruplardan ve PKK’dan defalarca IKBY'nin topraklarından saldırı düzenlememesini istedik. Yapılanlar tek taraflı değildir ve halkın bunu bilmesi gerekiyor" dedi.

"Türkiye'yi ziyaret edebilirim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına da değinen Barzani, "Sayın Erdoğan ile görüşmemiz daha çok geçen seçimlerdeki başarısını tebrik etme amaçlıydı. Görüşmede, her iki taraf da ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ankara’daki yetkililerle daha yakından görüşme gerçekleştirmek amacıyla Türkiye’yi ziyaret edebilirim" diye konuştu.

Peşmerge'nin Kerkük'e döneceği iddiası

Neçirvan Barzani, Peşmerge güçlerinin, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelere dönmesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise, Peşmerge'nin tartışmalı bölgelere sevk edilmesi için Irak merkezi hükümeti tarafından herhangi bir resmi talebin yapılmadığını söyledi.

"Kerkük petrolü için iş birliğine hazırız"

Kerkük'te günlük yaklaşık 250 ila 300 bin varil petrolün kendi boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Ceyhan limanına ihraç edilmesi için Irak merkezi hükümetine yardım etmeye hazır oldukları açıklamasını yineleyen Barzani, "Ancak Bağdat buna henüz onay vermediği gibi böyle bir talepte de bulunmadı. Kerkük petrolü için iş birliğine hazırız" dedi.

Kaynak: AA