IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

IKBY Başbakanı Barzani, Irak-İran sınırında meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

Barzani, "Türkiye, depremin meydana geldiği ilk saatlerde bize yardım gönderdi ve Cumhurbaşkanlığı ofisinden bizi aradılar. Bunu takdir ediyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Barzani, Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Eğer Türkiye'yi ziyaret etme imkanı olursa bundan kesinlikle çok memnun kalırız. Onları da burada görmek isteriz."

Kaynak: TRT Haber