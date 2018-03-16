İKB'den Afrika'daki 100 bin kişiye katarakt ameliyatı

İKB’den yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerde yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu'nun (ISFD) İKB üyesi ülkeler olan Burkina Faso, Çad, Gine, Fildişi Sahili, Cibuti, Komorlar, Gine Bissau, Moritanya, Mali, Mozambik, Nijer ve Togo'da Önlenebilir Körlükle Mücadele'nin ikinci aşaması çerçevesinde 2022'ye kadar çalışmalar yapacağı belirtildi.

Önlenebilir Körlükle Mücadele’nin ilk aşamasında 2008-2015 arasında 8 Afrika ülkesinde 244 bin insana göz muayenesi yapıldığını ve 49 bin katarakt ameliyatının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu mücadelenin ikinci aşaması için 19-20 Mart’ta İstanbul’da 32 farklı hükümet ve sivil toplam toplum kuruluşlarının katılımıyla bir koordinasyon toplantısının yapılacağı, resmi olarak ise 1-5 Nisan’da Tunus'ta İKB'nin 43. Genel Kurulu'nda başlatılmasının planlandığı açıklandı.

Türkiye'den İnsani Yardım Vakfı (İHH ), Suudi Arabistan'tan Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı (PBU), Mısır Kalkınma İçin İşbirliği Ajansı (EAPD), Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı (AIDA) ve Afrika'nın Ekonomik Kalkınması için Arap Bankası (BADEA) söz konusu projede iş birliği yaptığı kaydedildi.

Katarakt hastalığı tedavisinin maliyeti 77 dolar

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Afrika'da nüfusun yüzde 1'e denk gelen 12 milyon kişi katarakt hastası olarak hayatlarını sürdürüyor. İHH'ya göre de bir katarakt hastalığı tedavisinin maliyeti de 77 dolara (300 liraya) denk geliyor.

Katarakt hastalığı, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, sıcak hava, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma gibi sebeplerle Afrika'da yaygın biçimde görülüyor. Kıta da göz doktoru sayısının yetersizliği ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini yitiriyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde devam ettiriyor.

ISFD, İKB üyesi yoksul ülkelerde büyümeyi teşvik ederek yoksulluğu azaltmaya, beşeri kalkınma, tarım ve kırsal kalkınma, temel altyapı ve mikro işletmeler üzerine odaklanmak için 2007’de kuruldu. Fonun hedeflenen bütçesi 10 milyar dolar.

Kaynak: AA