  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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İkamet ettigi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Şefik'e seyahat engeli

Eski Mısır Başbakanı Şefik'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamasının ardından BAE yönetiminin kendisine seyahat yasağı koyduğunu açıkladı.

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İkamet ettigi Birleşik Arap Emirliklerinden Ahmed Şefike seyahat engeli

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamasının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine seyahat yasağı konduğunu açıkladı.

Mısır'da Ahmed Şefik 2018'de cumhurbaşkanlığına aday

Katar merkezli yayın yapan "Al Jazeera" televizyonuna verdiği özel mülakatta Şefik, BAE'de ikamet etmekten memnun olduğunu ancak BAE makamlarının kendisinin Mısır'a gitmesine izin vermediğini belirtti.

"Anayasal hakkımı icra etmemin engellenmesini reddediyorum"

Şefik, "Kardeş BAE makamlarının, bilmediğim ve anlamadığım nedenlerden ötürü Mısır'a gidişimi engellemelerine şaşırdım." dedi.

Mısır'da 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını ilan ettiğini belirterek, ülkesine gitmeden önce BAE'deki Mısırlı işçilerle seçim kampanyası çerçevesinde bir araya gelmek istediğini kaydeden Şefik şunları kaydetti:

"BAE'ye bu değerli misafirperverliğinden dolayı minnet ve şükranlarımı ifade etsem de ülkemin içişlerine müdahale edilmesini ve anayasal hakkımı icra etmemin ve milli, mukaddes bir işe katılmamın engellenmesini reddediyorum."

"Her ne olursa olsun görevimden geri durmayacağım"

BAE makamlarına seyahat özgürlüğü önündeki engelleri kaldırması çağrısında bulunan Şefik, "Her ne olursa olsun görevimden geri durmayacağım konusunda halkıma söz veriyorum." şeklinde konuştu.

Ulusal Hareket Partisi Başkan Yardımcısı Rauf es-Seyyid, Ulusal Hareket Partisi Başkanı Ahmed Şefik'in ülkede 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı kararlaştırdığını açıklamıştı.

Etiketler: ahmed şefik
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