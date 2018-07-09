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İİT'nin Afganistan toplantısına 105 İslam alimi katılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Suudi Arabistan'da düzenleyeceği Afganistan konulu uluslararası toplantıya, İslam dünyasından 105 din adamı katılacak.

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İİTnin Afganistan toplantısına 105 İslam alimi katılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yarın Suudi Arabistan'da başlayacak "Afganistan'da barış ve istikrar" konulu uluslararası toplantı hakkında açıklama yaptı.

105 İslam alimi katılacak

Yusuf bin Ahmed el-Useymin, toplantıya, Afganistan, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Mısır, Sudan, Fas gibi birçok ülkeden 105 İslam aliminin katılacağını söyledi.

Useymin, toplantının, "İslam öğretilerinin terörist gruplarca yapılan hatalı yorumlarını çürütmek, yürüttükleri eylem ve propagandaların gayrimeşru olduğunu göstermek ve barışçıl uzlaşıya elverişli bir ortam oluşturmak" amacıyla düzenleneceği bilgisini verdi.

İki gün sürecek

İİT Genel Sekreteri Useymin ayrıca, toplantıda Afganistan'ı ulusal uzlaşı sürecine götürecek ve İslam öğretileriyle çelişen şiddet ve terör eylemlerinin önünü kesecek nitelikte kararlar alınmasını temenni etti.

İki gün sürmesi planlanan toplantıya Cidde ve Mekke kentleri ev sahipliği yapacak. 

Kaynak: AA

Etiketler: İslam İşbirliği Teşkilatı, Afganistan
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