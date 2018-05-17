İİT'den İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin talebi üzerine, New York'taki İİT Daimi Temsilcileri Grubu, Filistin bağlamındaki son gelişmeleri ele almak üzere toplandı.

Toplantıda, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladığı katliamın kınandığı ve bu konuda önümüzdeki günlerde BM'de atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 18 Mayıs'ta düzenlenecek olan İİT Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA