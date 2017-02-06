İİT'den Filistin'e destek bildirisi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Katar'ın başkenti Doha'da, Filistin ve Kudüs'e destek amacıyla "Burak Bildirisi" ismiyle bir bildiri yayımladı.

Doha'da, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır Al Sani'nin öncülüğünde İİT İnsani Yardım Fonlar Birimi (OİCHF) bünyesinde Uluslararası İnsani Yardım Forumu düzenlendi.

Foruma İHH İnsani Yardım Vakfı gibi uluslararası kurumların yanı sıra Mekke İmam ve Hatibi Salih bin Abdullah bin Hamid, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı İkrime Sabri, Kudüs Fonu ve Vakfı Başkanı Munib el-Mısri ve Amman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah bin Salim er-Ruveys gibi tanınmış şahsiyetler katıldı.

Forum kapsamında, "Kudüs'ü korumayı ve İslam dünyasının kaynaklarını, Kudüs ile orada yürütülen insani projelerin desteklenmesi için kanalize etmeyi" hedefleyen bir bildiri yayımlandı.

OİCHF Mütevelli Heyeti Başkanı Abdüllaziz Bin Abdurrahman Al Sani'nin okuduğu bildiride, Müslüman ve Arapların Kudüs üzerindeki tarihi hakkına duyulan inanç vurgulandı.

Forumda ayrıca, Kudüs'ü ve Filistin davasını desteklemek, su sorununun çözümü ve teşkilata üye ülkelerdeki yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 4 yeni insani yardım fonu oluşturuldu. AA