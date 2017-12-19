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Buradasınız : » » İİT, Riyad'a düzenlenen "balistik füze" saldırısını şiddetle kınadı

İİT, Riyad'a düzenlenen "balistik füze" saldırısını şiddetle kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını şiddetle kınadı.

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İİT, Riyada düzenlenen &quot;balistik füze&quot; saldırısını şiddetle kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın sivil yerleşim alanlarına yönelik sürdürdüğü balistik füze saldırıları, başta ülkedeki vatandaşlar ve yabancıların güvenliği olmak üzere, ülke ve bölge istikrarını hedef aldıklarının açık bir göstergesidir." dedi.

İİT olarak saldırıyı şiddetle kınadıklarını, Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Useymin, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için hükümetin atacağı tüm adımları desteklediklerini" belirtti.

Husiler, bugün Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktarmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İslam İşbirliği Teşkilatı, İİT
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