İİT, New York'taki terör saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin New York eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ABD halkı ve yönetimine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Masum sivillere yönelik bu tür terör saldırılarından üzüntü duyduğunu vurgulayan Useymin, İİT'nin, her türlü şiddet ve teröre karşı sabit tutumunu yineledi.

New York'taki saldırda 8 kişinin hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA