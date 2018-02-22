İİT, Doğu Guta'daki saldırıları kınadı

İİT Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından sürdürülen ve çok sayıda can kaybına yol açan "acımasız saldırılar" kınandı.

Açıklamada, yerleşim birimlerini de yıkıma uğratan söz konusu saldırıların acilen durdurulması, bölgeye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı.

İİT, Cenevre-1 ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde krizin siyasi yollarla çözülmesinden yana olan Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kaldığını da yineledi.