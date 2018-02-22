  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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İİT, Doğu Guta'daki saldırıları kınadı

İİT, Suriye rejiminin Doğu Guta'da düzenlediği saldırıları kınadı ve bölgeye yönelik "acımasız saldırıların acilen durdurulması" çağrısında bulundu.

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İİT, Doğu Gutadaki saldırıları kınadı

İİT Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta bölgesinde Beşşar Esed rejimi tarafından sürdürülen ve çok sayıda can kaybına yol açan "acımasız saldırılar" kınandı.

Açıklamada, yerleşim birimlerini de yıkıma uğratan söz konusu saldırıların acilen durdurulması, bölgeye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı.

İİT, Cenevre-1 ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde krizin siyasi yollarla çözülmesinden yana olan Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kaldığını da yineledi.

Etiketler: İslam İşbirliği Teşkilatı, İİT, Doğu Guta, Esed
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