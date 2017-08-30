  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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İİT Arakan'daki Müslümanlara ait evlerin yıkılmasını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara ait evlerin sistematik bir şekilde yıkılmasını kınadı.

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İİT Arakandaki Müslümanlara ait evlerin yıkılmasını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aralarında ağır topların da yer aldığı askeri gücün sivil halka yönelik rastgele kullanılması kınandı.

Açıklamada, "Bölgedeki köylerin ve evlerin çoğu, polis ve askerlerin desteklediği gruplar tarafından sistematik bir şekilde yıkıldı. Bunun sonucunda binlerce kişi bölgeden kaçtı." ifadesine yer verildi.

Bu olayların, Rohingya Müslümanlarının temel hakları ile Myanmar hükümetinin sivillerin korunması konusunda uluslararası yükümlülüklerinin ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Müslüman azınlığa yönelik adalet ve vatandaşlık kriterlerinin uygulanmaması halinde bölgenin tamamının istikrarının tehlikeli duruma düşeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de önceki gün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cuma gününden beri Myanmar askerleri tarafından başlatılan operasyonlarda yaklaşık 850 Rohingya Müslümanı öldürüldü. Ölenlerin yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Yaralı sayısı ise bini geçti.

Bangladeş hükümeti mülteci girişini engellese de son birkaç günde 20 binden fazla Rohingyalı Müslüman, Arakan’dan yasa dışı yollarla Bangladeş’e giriş yaptı. Yaklaşık 60 bin Rohingyalı Müslüman, Bangladeş’e giremediği için sınıra yakın dağlık bölgede hayata tutunmaya çalışıyor.

Etiketler: İİT, Arakan, mynmar
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