İhvan'dan Türkiye'ye 15 Temmuz mesajı

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye yönetimi ve halkına "en içten selamlarını" gönderdiğini belirtti.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Geçen yıl bugünlerde Türk halkı tüm grup ve partileriyle ayağa kalktı. Askeri darbeye karşı koydu. Göğüslerini siper ederek ülkesini ve demokrasi tecrübesini korudu." ifadesi kullanıldı.

Darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 tarihinin, "Türk halkının tüm gruplarıyla yöneticilerinin etrafında toplandığı ve darbeyi böylece hezimete uğrattığının" bariz bir işareti olarak kalacağı aktarılan açıklamada, "Türk halkı, ayaklanarak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak darbecilere, uşaklarına ve destekçilerine ciddi bir ders verdi." denildi. kaydedildi.

Türk halkının ve yönetiminin darbe girişiminin etkisiz hale getirmeyi başardığı aktarılan açıklamada ayrıca, "Büyük Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete, siyasi partilere, halkına, dernek ve kuruluşlarına selam olsun." ifadelerine yer verildi.