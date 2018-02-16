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İhvan'dan Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına tepki

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı, muhalefetteki Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebu'l Futuh'a yönelik "şeytanlaştırma" çalışmalarına tepki gösterdi.

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İhvandan Mısır İçişleri Bakanlığının açıklamalarına tepki

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Talat Fehmi, İçişleri Bakanlığı'nın, "Ebu'l Futuh'un İhvan liderlerinden olduğu ve teşkilatın Londra'daki kolu aracılığıyla ülkeyi istikrarsızlaştırma planını uygulamaya çalıştığı" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

"Ebu'l Futuh ulusal çalışmaların sembol isimlerindendir ve İhvan konusundaki tavrı herkes tarafından bilinmektedir" diyen Fehmi, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarının, rejimin, özgürlüklerini Mısır'ın kalkınması ve bağımsızlığı için feda eden vatanperverler aleyhinde yürüttüğü "şeytanlaştırma" çalışmasının bir parçası olduğunu ifade etti.

İhvan'a mensubiyetin, insanların yargılanacağı bir suç olmadığına bilakis İhvan'ın, tüm dünya ülkelerinde kabul gören demokratik yollarla ve halkın iradesiyle seçilmiş bir oluşum olduğuna atıfta bulunan Fehmi, Ebu'l Futuh'un Londra'da bulunduğu sırada İhvan yetkilileriyle görüştüğünü de yalanladı.

Fehmi, ulusal güçleri, 25 Ocak devriminin ilkeleri arkasında durmaya ve Mısır halkının taleplerine kulak vermeye çağırdı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Ebu'l Futuh'un İhvan liderlerinden olduğu, örgütün Londra'daki kolu üzerinden ve seçim atmosferini kullanarak ülkeyi istikrarsızlaştırma planını uygulamaya çalıştığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Ebu'l Futuh'un Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığı'nın izniyle Londra'dan dönüşünün ardından gözaltına alındığı, söz konusu planın ayrıntılarının ortaya çıkarılması ve buna ortak olanların savcılığa sevk edilmesi için çalışmaya devam edildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tepki, mısır, İhvan
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